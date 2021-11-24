Son dakika haberleri... Silopi'de Öğretmenler Günü'nde Şehit Aybüke öğretmen unutulmadı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, adının yaşatıldığı okulda yad edildi.

Silopi Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anaokulundaki öğretmenleri ziyaret eden Silopi Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mustafa Dündar, burada şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın ile görüştü. Okuldaki öğretmenlerde görüntülü telefon görüşmesi yaptığı Sadık Yalçın'a başsağlığı diledi.

Duygulu anların yaşandığı görüşmede Yalçın da kızının meslektaşlarına teşekkürlerini iletti.

Dündar, okulda görev yapan öğretmenlere şehit öğretmenin fotoğrafının bulunduğu kupa hediye etti.

Öğretmenlerden Fatma Cengiz, şehidin ismini taşıyan okulda görev yapmanın anlamlı olduğunu belirtti.

Ayşe Gezici de Silopi Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anaokulunda görev yapmayı çok istediğini ifade ederek, bunun gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gezici, şehidin anısına hazırlanan ve kendilerine verilen hediye için Dündar'a teşekkür eti.

Eylem Abacık ise dernek yetkililerine teşekkür ederek, başta şehit Aybüke öğretmen olmak üzere bütün öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladığını belirtti.

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Son Dakika Haberleri

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