Son dakika haberleri... Selçuklu Belediyesi, güneş enerji santraliyle elektriğin yüzde 15'ini karşılayacak

Son dakika haberleri... KONYA'da Selçuklu Belediyesi'nce hizmet binasının çatısına kurulan güneş enerji santraliyle belediyenin enerji ihtiyacının yüzde 15'i karşılanacak.

KONYA'da Selçuklu Belediyesi'nce hizmet binasının çatısına kurulan güneş enerji santraliyle belediyenin enerji ihtiyacının yüzde 15'i karşılanacak. Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hizmet binası çatısına kurulan güneş enerji santralinin projenin ilk etabını oluşturduğunu belirterek, "Bağrıkurt Mahallemizde kuracağımız 3,6 megawattlık güneş enerjisi santralimizle, belediyemizin bütün tesislerinin elektrik enerjisi ihtiyacını artık yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmeyi planlıyoruz" dedi.

Yaklaşık 660 bin nüfusla Konya'nın en fazla nüfusuna sahip ilçesi olması özelliğini taşıyan Selçuklu'da, belediye tarafından yenilenebilir enerji projeleri geliştirilmeye başlandı. 2022 yılına kadar belediyenin tüm elektrik ihtiyacını güneş enerjisi santralleriyle karşılamayı hedefleyen Selçuklu Belediyesi, projenin ilk etabını tamamladı. Belediye hizmet binasının çatısında kurulan güneş enerji santraliyle belediyenin elektrik ihtiyacının yüzde 15'i karşılanacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye olarak enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konularına önem verdiklerini kaydederek, şunları söyledi: "Bu alanda çok ciddi 3 çalışma yapıyoruz. İlkini bu hafta başında tamamladık. Selçuklu Belediye binamızın çatısına kurulan güneş enerji sistemleriyle artık belediye binamızın enerji ihtiyacının yüzde 15'ini buradan, yenilenebilir enerji kaynağından karşılıyor durumdayız. 3 aşamalı olarak planladığımız çalışmalarda ilk aşamayı böylelikle tamamlamış olduk. İkinci aşama olarak Kelebekler Vadisi Parkımızın yanında bulunan alanda kuracağımız 360 kilovatlık güneş enerjisi santralimizle hem parkta içinde kelebeklerin bulunduğu binamızın enerji ihtiyacını, hem de belediye binamızın kalan enerji ihtiyacını karşılamış olacağız. Üçüncü aşamada da Bağrıkurt Mahallemizde kuracağımız 3,6 megavatlık güneş enerjisi santralimizle belediyemizin bütün tesislerinin elektrik enerjisi ihtiyacını artık yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmeyi planlıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI