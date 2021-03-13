Şehidin oğluna doğum günü sürprizi
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Şehidin oğluna doğum günü sürprizi

13.03.2021 08:29 | Son Güncelleme: 13.03.2021 08:49

Kahramanmaraş'ta Şehit Piyade Uzman. Çavuş Serkan Bursalı'nın oğlu Ayaz'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kahramanmaraş'ta Şehit Piyade Uzman. Çavuş Serkan Bursalı'nın oğlu Ayaz'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Harp Malulü Gaziler Şehit dul ve Yetimleri Derneği tarafından organize edilen program kapsamında, 5 Eylül 2016 tarihinde Hakkari Çukurca'da Şehit olan Serkan Bursalı'nın ailesi ziyaret edildi.

Doğum günü kutlamasına Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan ve beraberindekiler katıldı. Şehidin oğlu Ayaz'ın 7'inci yaş günü kutlamasında doğum günü pastası kesilirken, katılımcılar şehidin oğluna çeşitli hediyeler verdi.

Şehidin Annesi Münire Bursalı, düzenlenen etkinlikten dolayı herkese teşekkür ederken, baba Mehmet Bursalı ise rahatsızlığı nedeniyle katılamadı.

Program sonunda şehidin ruhu için Fatihalar okundu. - KAHRAMANMARAŞ

Şehidin oğluna doğum günü sürprizi
Şehidin oğluna doğum günü sürprizi
Şehidin oğluna doğum günü sürprizi
Şehidin oğluna doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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