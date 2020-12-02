Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve
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Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve

02.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:51
Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve

Suriye'nin İdlib ile Afrin bölgelerindeki sığınmacı kamplarında yaşayan ailelere 470 ton sebze ve meyve dağıtıldı.

Suriye'nin İdlib ile Afrin bölgelerindeki sığınmacı kamplarında yaşayan ailelere 470 ton sebze ve meyve dağıtıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Yusuf Tunç, yaptığı açıklamada, savaş mağduru sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Türkiye'deki hayırseverlerin öşür bağışlarının Suriye'de dağıtıldığını aktaran Tunç, "Anadolu'dan Suriye'ye gönderilen 470 ton sebze ve meyveyi başta mülteci kampları olmak üzere bölgelerdeki çeşitli alanlarda yaşayan sivillere ulaştırdık. Kış döneminin de gelmesiyle kamplarda yaşam giderek zorlaşıyor" ifadesini kullandı.

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Yusuf Tunç, insani yardım çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

(Adem Karagöz/İHA)

Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve
Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve
Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve
Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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