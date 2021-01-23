Son dakika haberleri! Sağlıkçılara küfreden kişi, ambulans şoförünce etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri! Sağlıkçılara küfreden kişi, ambulans şoförünce etkisiz hale getirildi

23.01.2021 21:37 | Son Güncelleme: 23.01.2021 21:41
Son dakika haberleri! Sağlıkçılara küfreden kişi, ambulans şoförünce etkisiz hale getirildi

Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Torbalı ilçesinde A.T.S. isimli bir kişi, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan bir grup personele hakaret ve küfredip, kendisini uyaran ambulans şoförünün üzerine yürüdü.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde A.T.S. isimli bir kişi, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan bir grup personele hakaret ve küfredip, kendisini uyaran ambulans şoförünün üzerine yürüdü. A.T.S.'nin ambulans şoförü tarafından etkisiz hale getirildiği o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.T.S. isimli bir kişi, Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan bir grup personele bilinmeyen nedenden dolayı hakaret ve küfür etti. Bu sırada olay yerinde bulunan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli ambulans şoförü Yusuf Dilbaz, A.T.S.'yi küfür ve hakaret etmemesi konusunda uyardı. Uyarıya aldırış etmeyen A.T.S., Dilbaz'ın da üzerine yürüdü. Saldırı karşısında kendini savunan Dilbaz, A.T.S.'yi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, saldırganı gözaltına aldı. Öte yandan, ifadesi alınan A.T.S.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

'KÜFÜRLER EDEREK ÜSTÜMÜZE GELDİ'Saldırganı etkisiz hale getiren ambulans şoförü Yusuf Dilbaz, "Şahıs küfürler ederek üstümüze geldi. Ben de bana ve arkadaşlarıma zarar gelmemesi için kendimizi savundum" dedi.O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, İlçe Sağlık Müdürlüğünde meydana gelen olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, A.T.S. ile 112 çalışanı arasında sözlü tartışma başlaması, ardından A.T.S.'nin personele saldırıda bulunduğu, vatandaşların korkarak içeri girdiği ve 112 personelinin saldırıya karşı geldiği görüldü. Daha sonra içeriden çıkan bir doktorun kavgayı ayırmak için araya girdiği de güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.


Son dakika haberleri! Sağlıkçılara küfreden kişi, ambulans şoförünce etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri! Sağlıkçılara küfreden kişi, ambulans şoförünce etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri! Sağlıkçılara küfreden kişi, ambulans şoförünce etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri! Sağlıkçılara küfreden kişi, ambulans şoförünce etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim DANIŞ

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