Polinas "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polinas "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

Polinas 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren Polinas, sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı çalışmalar sonucu tüm tesisleri için "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren Polinas, sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı çalışmalar sonucu tüm tesisleri için "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Polinas'tan yapılan açıklamaya göre, Polinas, üretim yaptığı 3 farklı lokasyondaki tüm tesisleri için "Sıfır Atık Belgesi" almayı başardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, kendi tesislerinde sıfır atık yönetim sistemini kuran ve işleten firmalara verdiği Sıfır Atık Belgesi, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması süreçlerini kapsıyor.

Sürdürülebilirlik konusunda önemli çalışmalara imza atan Polinas, 190 bin metrekare alanda kurulu üç ayrı lokasyonunda yer alan tüm tesisleri için almaya hak kazandığı Sıfır Atık Belgesi ile çevreye duyarlı üretim konusunda ambalaj sektöründe önemli bir farkındalık oluşmasına da katkı sağlayacak.

"Çevreye saygılı bir üretim anlayışını benimsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polinas Üst Yöneticisi (CEO) Faik Önaldı, "israfsız şirket" olma hedefi doğrultusunda, sürdürülebilirlik projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, "Faaliyetlerimizin her aşamasında çevreye saygılı bir üretim anlayışını benimsiyoruz. Son yıllarda Polinas'ta tesislerimizden çıkan toplam atıklarımızın azaltılması amacıyla geliştirdiğimiz projelerle geri dönüşüme önemli katkılar sağladık. Şimdi de üç ayrı lokasyondaki tesislerimiz için Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanarak sürdürülebilirlik konusundaki projelerimize aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Polinas 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da buğday hasadına katıldı Açıklaması
Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da buğday hasadına katıldı Açıklaması
Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var.'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Lale Karabıyık Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Pınar Altuğ Prens Harry Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Adem Büyük Abdullah Avcı Sergen Yalçın Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polinas "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 14:08:41. #1.13#

title