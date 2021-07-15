Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı halk otobüsü şoförü öldü

Son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı halk otobüsü şoförü Lokman Kaymak (33), yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı halk otobüsü şoförü Lokman Kaymak (33), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde, D-130 karayolu Karamürsel ilçesi Altınkemer Kültür Merkezi mevkisinde meydana geldi. O.Y.Y. idaresindeki 41 BG 750 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park şoförlerinden Lokman Kaymak'a, ardından da 3 araca çarptı. Yaralanan Kaymak, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Lokman Kaymak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer