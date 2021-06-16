Son dakika haberleri | Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti (2)

Son dakika haberine göre TOPRAGA VERİLDİSamsun'da çalıştığı iş yerine bisikletiyle giderken otomobilin çarptığı ekmek fırını çalışanı Emrah Sezmiş, öğle vakti Umut Mahallesi'ndeki evinden helallik alınmasının ardından Üçköprü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TOPRAGA VERİLDİ

Samsun'da çalıştığı iş yerine bisikletiyle giderken otomobilin çarptığı ekmek fırını çalışanı Emrah Sezmiş, öğle vakti Umut Mahallesi'ndeki evinden helallik alınmasının ardından Üçköprü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Dikbıyık Jandarma Karakolu'na götürülen otomobildeki 3 kişi, aracı kullanan kişinin Y.E.B. (26) olduğunu itiraf etti. Kaza sonrası kaçtığı belirlenen Y.E.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal