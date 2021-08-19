Son dakika haberleri! Ordu'da deniz selden aldıklarını geri verdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Ordu'da deniz selden aldıklarını geri verdi Ordu'da sel sularında denize karışan fındık ve ağaçlar sahile vurdu Ordu'nun Ünye ilçesinde 9-13 Ağustos tarihleri arasında etkili olan ve aşırı yağışlar sonrası selin meydana gelmesiyle sulara kapılan fındık ve ağaçlar sahile vurdu.

- Ordu'da deniz selden aldıklarını geri verdi

Ordu'da sel sularında denize karışan fındık ve ağaçlar sahile vurdu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 9-13 Ağustos tarihleri arasında etkili olan ve aşırı yağışlar sonrası selin meydana gelmesiyle sulara kapılan fındık ve ağaçlar sahile vurdu.

Ünye'de 9 Ağustos tarihinde başlayarak 13 Ağustos tarihine kadar etkili olan ve bir haftada metrekareye 300 kg'ın üzerinde düşen yağışlar sonrası fındık bahçeleri ve ormanlık alanlar zarar görmüştü. Etkili olan sağanak yağışların ardından havaların ısınmasıyla beraber sahil bir yandan çamura bürünmüşken, diğer yandan ise sel nedeniyle sürüklenen bahçelerdeki fındık ve ağaç kökleri sahile vurmaya başladı.

Özellikle Fevzi Çakmak ve Keş Mahallelerinde sahil boyunca bir yandan ağaç kökleri görülürken, diğer yandan ise vatandaşların aşırı yağışlarda bahçelerinden sürüklenen fındıklar görülmeye başlandı. Diğer yandan geçtiğimiz haftalarda deniz yüzeyinin çamur rengine bürünmesi sonrası temizlenen denize vatandaşların yeniden girdikleri görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamza Alp