Son dakika haberleri! Sağlık çalışanlarını taşıyan minibüste çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde sağlık çalışanlarını taşıyan servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Atıcı'nın kullandığı Halil Bey Bulvarı'nda seyir halindeki 48 S 1256 plakalı minübüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden minibüsün sürücüsü, aracı durdurup yolcuları tahliye etti.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangını erken fark eden şoförün dikkati sayesinde yaralanan olmadı.

Minibüsün özel bir hastanenin servisi olduğu ve içinde çok sayıda sağlık çalışanı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız