Son dakika haberleri! Sağlık çalışanlarını taşıyan minibüste çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri! Sağlık çalışanlarını taşıyan minibüste çıkan yangın söndürüldü

21.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:46

Son dakika haber: Muğla'nın Milas ilçesinde sağlık çalışanlarını taşıyan servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde sağlık çalışanlarını taşıyan servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Atıcı'nın kullandığı Halil Bey Bulvarı'nda seyir halindeki 48 S 1256 plakalı minübüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden minibüsün sürücüsü, aracı durdurup yolcuları tahliye etti.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangını erken fark eden şoförün dikkati sayesinde yaralanan olmadı.

Minibüsün özel bir hastanenin servisi olduğu ve içinde çok sayıda sağlık çalışanı olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri! Sağlık çalışanlarını taşıyan minibüste çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Sağlık çalışanlarını taşıyan minibüste çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Sağlık çalışanlarını taşıyan minibüste çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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