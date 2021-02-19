Son dakika haberleri | Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Son dakika haberleri | Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

19.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:07
Son dakika haberleri | Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Son dakika habere göre KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kimliği belirsiz kişi, sokakta park halindeki motosikleti çaldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kimliği belirsiz kişi, sokakta park halindeki motosikleti çaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Piyalepaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, sokakta park halinde bulunan Ferhat Öztürk'ün motosikletinin yanına gelip, önce çevreyi kolaçan etti, ardından da çalıştırıp uzaklaştı. Sabah kalktığında motosikletinin çalındığını fark eden Öztürk, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada hırsızlık anı, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika haberleri | Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri | Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

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