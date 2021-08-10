Son dakika haberleri | Mobil destek birimleri yangın bölgesinde
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Son dakika haberleri | Mobil destek birimleri yangın bölgesinde

Son dakika haberleri | Mobil destek birimleri yangın bölgesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bir son dakika haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi yangın bölgesinde kurulan mobil destek birimleriyle, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yangın bölgesinde kurulan mobil destek birimleriyle, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Manavgat, Gündoğmuş, Akseki ve Alanya'nın farklı noktalarında kurulan mobil destek birimleri aracılığıyla vatandaşa hizmet veriliyor. Kurulan destek birimleriyle birebir iletişim kuruluyor ihtiyaç listesi yapılarak yetkililere bildiriyor. İhtiyaçlar hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılıyor. Her gün görevli 50 personel alanlara giderek halkın ihtiyaçlarını karşılıyor ve tespit ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Karaöz'de bulunan iki adet Mobil Destek Tırı ile de civar mahallelerdeki vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerin dağıtım çalışmaları sürdürülüyor. Mobil destek birimlerinde ihtiyaç durumlarına göre; çadır, konteyner, soğutuculu araç, tuvalet ve jeneratör bulunuyor. Gün içerisinde gıda, kıyafet, su, buz gibi acil ihtiyaçlar da anında karşılanıyor. Günlük ihtiyaçların yanı sıra gıda ve içecek gibi sıcak havalarda hızlı bozulan malzemeler tam donanımlı tırlar sayesinde sağlıklı şekilde vatandaşlara ulaştırılıyor. - ANTALYA

Son dakika haberleri | Mobil destek birimleri yangın bölgesinde
Son dakika haberleri | Mobil destek birimleri yangın bölgesinde
Son dakika haberleri | Mobil destek birimleri yangın bölgesinde
Son dakika haberleri | Mobil destek birimleri yangın bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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