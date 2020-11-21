Son dakika haberleri | Milletvekili Aydın, yatırımları yakından takip ediyor
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Son dakika haberleri | Milletvekili Aydın, yatırımları yakından takip ediyor

21.11.2020 10:06 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:10
Son dakika haberleri | Milletvekili Aydın, yatırımları yakından takip ediyor

Son dakika haberi... AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, DSİ ve TCDD Genel Müdürlüklerini yatırımların takibi için ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, DSİ ve TCDD Genel Müdürlüklerini yatırımların takibi için ziyaret etti.

Adıyaman için hayatı öneme sahip olan Hızlı Tren Projesi ve Büyükçay Barajı için Milletvekili Ahmet Aydın, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız ile biraraya gelen Ahmet Aydın, Büyükçay Barajı yapım işi ön yeterlilik ihalesinin yapıldığını duyurdu.

DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız ve yetkililer ile Adıyaman'da ki diğer baraj ve sulama projelerini değerlendirdiklerini belirten Aydın, söz verilen yatırımların hayata geçirildiğini vurguladı.

Aydın daha sonra, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş ile bir araya gelerek Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren sondaj/proje çalışmaları ile Gölbaşı Kuru Geçit Mahallesinde yapımına başlanan alt geçit hakkında istişarelerde bulundu. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri | Milletvekili Aydın, yatırımları yakından takip ediyor
Son dakika haberleri | Milletvekili Aydın, yatırımları yakından takip ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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