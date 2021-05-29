Son dakika haberleri | Mihalıççık ilçesinde orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi
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Son dakika haberleri | Mihalıççık ilçesinde orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi

Son dakika haberleri | Mihalıççık ilçesinde orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Cengiz Güney - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Mihalıççık ilçesinde orman ve kırsal alan yangın tatbikatı yapıldı.

Mihalıççık ilçesinde orman ve kırsal alan yangın tatbikatı yapıldı.

Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü Kalburcu Mesire Alanı'nda yapılan tatbikat Eskişehir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan başkanlığında gerçekleştirildi.

Orman Koruma Şube Müdürü Fikret Araç ve Makine Mühendisi Erhan Doğukan tarafından işletme şeflerine, orman muhafaza memurlarına, danışman mühendislere, arazöz operatörlerine, iş makineleri operatörlerine ve yangınla mücadele işçilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kuralları çerçevesinde eğitim verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cengiz Güney

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