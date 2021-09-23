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Son dakika haberleri... Kur'an-ı Kerim okunurken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Kur'an-ı Kerim okunurken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, Kur'an-ı Kerim okunurken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, Kur'an-ı Kerim okunurken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay; Kdz. Ereğli'ye bağlı Yunuslu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kdz. Ereğli'ye bağlı Osmanlar Köyü'nde ikamet eden Selahattin Doğan (54), dayısının eşi merhume Şerife Batmaz'ın vefatının 7. günü münasebetiyle Yunuslu Köyü Çatalçam Mahallesi'ndeki camide akşam ile yatsı namazları arasında düzenlenen mevlid programına katıldı. Doğan, iddiaya göre; program devam ederken kalp krizi geçirdi. Programa katılan cemaat, korku ve panik içerisinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, Selahattin Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan'ın cansız bedeni, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Doğan'ın 2 erkek ve 1 kız babası olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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