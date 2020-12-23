Son dakika haberleri! Kültür Merkezi'ndeki yangın korkuttu
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Son dakika haberleri! Kültür Merkezi'ndeki yangın korkuttu

23.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:03
Son dakika haberleri! Kültür Merkezi'ndeki yangın korkuttu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Milas Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nin bir bölümünde yangın çıktı.

Milas Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nin bir bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde yer alan Atatürk Kültür Merkezi'nin alt katında, Milas Belediyespor Kulübü tarafından kullanılan alanda yangın çıktı. Çevredekilerin dumanı fark etmesi üzerine yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. AYDEM personellerinin de olay yerine sevk edildiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Bina içerisindeki dumanın tahliye edilmesinin ardından belediye birim amirleri ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptılar. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MUĞLA

Son dakika haberleri! Kültür Merkezi'ndeki yangın korkuttu
Son dakika haberleri! Kültür Merkezi'ndeki yangın korkuttu
Son dakika haberleri! Kültür Merkezi'ndeki yangın korkuttu
Son dakika haberleri! Kültür Merkezi'ndeki yangın korkuttu
Son dakika haberleri! Kültür Merkezi'ndeki yangın korkuttu
Son dakika haberleri! Kültür Merkezi'ndeki yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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