Son dakika haberleri | Kosova'da erken genel seçim 14 Şubat'ta yapılacak
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Son dakika haberleri | Kosova'da erken genel seçim 14 Şubat'ta yapılacak

07.01.2021 00:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:48
Son dakika haberleri | Kosova'da erken genel seçim 14 Şubat'ta yapılacak

Son dakika haberine göre Kosova Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Vyosa Osmani, erken genel seçimin 14 Şubat'ta düzenleneceğini bildirdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Vyosa Osmani, erken genel seçimin 14 Şubat'ta düzenleneceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Osmani, meclisi feshettiğini ve erken genel seçim tarihini 14 Şubat olarak belirlediğini kaydetti.

Kararı, anayasal sorumlulukları çerçevesinde ülkedeki siyasi parti liderleriyle istişarede bulunduktan sonra aldığını belirten Osmani, Kosova Merkez Seçim Komisyonuna (KQZ) seçimlerin organize edilmesi ve düzenlenmesi için gerekli tüm eylemleri üstlenmesi konusunda talimat verdiğini ifade etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, geçen yıl kasım ayında Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine istifa etmişti.

Ülkedeki yasalar gereği cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten Meclis Başkanı Vyosa Osmani yürütüyordu.

İstifa eden Thaçi'nin görevi Nisan 2021'de sona erecekti.

Lahey'deki özel savcılık, Thaçi ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli'nin de aralarında bulunduğu Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) üst düzey isimleri hakkında Kosova'daki savaşta (1998-1999) "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" işledikleri gerekçesiyle geçen yıl 24 Haziran'da iddianame hazırlamış ve özel yetkili mahkemeye sunmuştu.

İddianamede adı geçenlerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zylfije Adem Jakupi

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