Son dakika haberleri! Koronavirüse karşı D Vitamini tavsiyesi Gelen son dakika haberine göre MERSİN'de, Erdemli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Atıl Kalecik, Türkiye'de giderek yaygınlaşan koronavirüse karşı bağışıklılık sisteminin güçlü tutulması gerektiğini belirterek, "Özellikle vitamin D çok önemli. Gün içerisinde 11.00- 15.

MERSİN'de, Erdemli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Atıl Kalecik, Türkiye'de giderek yaygınlaşan koronavirüse karşı bağışıklılık sisteminin güçlü tutulması gerektiğini belirterek, "Özellikle vitamin D çok önemli. Gün içerisinde 11.00- 15.00 saatleri arasında ortalama yarım saat güneşe çıkmanın vitamin D sentezi almalarını hastalarımıza öneriyoruz" dedi.

Erdemli Devlet Hastanesi'nde yatan ve tedavileri devam eden koronavirüs hastalarının kontrolünü yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Atıl Kalecik, Türkiye'de giderek yaygınlaşan koronavirüse karşı bağışıklılık sisteminin güçlü tutulması ve iyi beslenilmesi gerektiğini kaydetti. Özellikle üç altın kurala çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kalecik, "Doğru kullanılan maske, mesafe ve hijyen konusunda çok hassas olunması gerekiyor. Düzenli uyku ve iyi beslenme. Özellikle vitamin D çok önemli. Vitamin D'nin virüsten korunmada çok faydalı olduğunu gösteren çalışmalar var. Özellikle gün içerisinde 11.00- 15.00 saatleri arasında ortalama yarım saat güneşe çıkmanın vitamin D sentezi almalarını hastalarımıza öneriyoruz" dedi.

'KURALLARA UYALIM'Mersin'de son zamanlarda virüs artışı yaşandığına dikkat çeken Kalecik, "Vaka sayımızın azalması için vatandaşlarımızın kurallara daha riayet ederek uymalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın daha sorumlu bir şekilde hareket etmelerini, kendileri için, aileleri için, bizler için daha dikkatli olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA