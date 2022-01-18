Korona tedavisi gördüğü hastanede doğum gününü kutlayan Doğa, yaşama tutunamadı

YALOVA MERKEZ, YALOVA (DHA) - Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, dün gece hayatını kaybeden 18 yaşındaki lise öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, gözyaşları içinde toprağa verildi. Gülmez için, Yalova Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kardeşini hastanede bir an olsun yalnız bırakmayan abla İlayda Gülmez, tabutun başında güçlükle ayakta durdu. Doğa Ayşe Gülmez, kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

20 gün önce PCR testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Doğa Ayşe Gülmez'in aynı zamanda kalp hastası olduğu öğrenildi. Koronavirüs tedavisi tamamlanan Doğa'nın, kalbi ve akciğerleri hasar gördüğü için özel odada tedavisinin devam ettiği belirtildi. Kalbinde delik olan ve virüse bağlı olarak akciğerlerinde kanama başlayan Doğa'nın, koronavirüsün organlara verdiği zarar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.