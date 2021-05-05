Son dakika haberleri... Kolombiya'nın başkenti Bogota'da hükümet karşıtı gösterilerde 16 polis yaralandı

Son dakika haberleri: Kolombiya'da 1 haftadan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, maskeli protestocuların dün gece başkent Bogota'da polis kulübelerine saldırmasıyla 16 polis yaralandı.

Kolombiya'da 1 haftadan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, maskeli protestocuların dün gece başkent Bogota'da polis kulübelerine saldırmasıyla 16 polis yaralandı.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, protestoların en yoğun yaşandığı başkentte, gecenin ilerleyen saatlerinde maskeli gruplar güvenlik güçlerinin kulübelerini hedef aldı.

Polislerin müdahale etmekte yetersiz kaldığı bölgeye destek için askerler sevk edilirken, gece boyu süren çatışmalarda 16'sı polis 46 kişi yaralandı.

Yetkililer, çıkan olaylarda, polis kulübelerinden 3'ünün tamamen yakıldığını, 35'ine ise zarar verildiğini açıkladı.

Polisler taş, molotofkokteyli ve havai fişek atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının yanı sıra su sıkarak müdahale etti.

Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, kentteki toplu taşıma araçları ve istasyonlara büyük zarar verildiğini belirterek şiddete son verilmesini istedi.

İş yerleri ve kamu binalarının yağmalandığına dikkati çeken Lopez, "Çok acı bir gece, acımasız bir şiddet yaşadık, tahribat çok büyük. Toplu taşıma hizmetlerimiz durma noktasına geldi, yeniden huzurlu bir taşıma için şiddet sona ermeli." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Ombudsman Ofisi'nin Ulusal Başsavcılık Ofisi ve Ulusal Polis raporlarına dayanarak dün yayımladığı verilere göre, 28 Nisan'dan bu yana ülke genelinde düzenlenen protestolarda 1'i polis 19 kişi öldü, 846 kişi yaralandı.

Ulusal grev çağrısı

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta sakin ve barışçıl geçerken sonrasında şiddetli olaylara sahne olmuştu.

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena ve Valle de Cauca dahil 50'den fazla kentte sokağa çıkan binlerce kişi, bir kez daha hükümetin yeni reform tasarısını protesto etmişti.

Otobüs durakları, banka ve alışveriş merkezlerinin zarar gördüğü gösteriler nedeniyle birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan