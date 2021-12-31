Son dakika haberleri... KOLOMBİYA - Kolombiya'nın kuzeyinde yasadışı koka tarlalarına imha operasyonu

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Bolivar bölgesinde uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirildi. Kolombiya Askeri Kuvvetleri ve narkotik polisinin Bolivar'ın güneyindeki San Pablo'da ortaklaşa düzenlediği operasyonda, yasadışı koka tarlaları imha edildi. Kolombiya hükümeti, 2021 yılında ülke çapında düzenlenen operasyonlarda 103,100 hektar kokain alanının yok edildiğini ve 659 ton kokainin ele geçirildiğini, ayrıca 5,700'den fazla uyuşturucu laboratuvarının imha edildiğini açıkladı.