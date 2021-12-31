Son dakika haberleri... KOLOMBİYA - Kolombiya'nın kuzeyinde yasadışı koka tarlalarına imha operasyonu - Haberler
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Son dakika haberleri... KOLOMBİYA - Kolombiya'nın kuzeyinde yasadışı koka tarlalarına imha operasyonu

AA / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Bolivar bölgesinde uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Bolivar bölgesinde uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirildi. Kolombiya Askeri Kuvvetleri ve narkotik polisinin Bolivar'ın güneyindeki San Pablo'da ortaklaşa düzenlediği operasyonda, yasadışı koka tarlaları imha edildi. Kolombiya hükümeti, 2021 yılında ülke çapında düzenlenen operasyonlarda 103,100 hektar kokain alanının yok edildiğini ve 659 ton kokainin ele geçirildiğini, ayrıca 5,700'den fazla uyuşturucu laboratuvarının imha edildiğini açıkladı.

Son dakika haberleri... KOLOMBİYA - Kolombiya'nın kuzeyinde yasadışı koka tarlalarına imha operasyonu

Son dakika haberleri... KOLOMBİYA - Kolombiya'nın kuzeyinde yasadışı koka tarlalarına imha operasyonu

Son dakika haberleri... KOLOMBİYA - Kolombiya'nın kuzeyinde yasadışı koka tarlalarına imha operasyonu

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AA / Juan David Moreno Gallego - Son Dakika Haberleri

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