Son dakika haberleri | Kocaeli'de düğün sonrası yemekten zehirlenen 28 kişi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri | Kocaeli'de düğün sonrası yemekten zehirlenen 28 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri | Kocaeli'de düğün sonrası yemekten zehirlenen 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün sonrası ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendikleri şüphelenilen 28 kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün sonrası ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendikleri şüphelenilen 28 kişi tedavi altına alındı.

Ahmet K, oğlu İsmail K'nin düğününün ardından Nusretiye Mahallesi Şehit İshak Öztürk Caddesi'ndeki evlerine gelen davetlilere tavuklu pilav ve tatlı ikram etti.

Evlerine dönen davetliler, sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere müracaat etti.

Kocaeli Devlet Hastanesinde 17, Seka Devlet Hastanesinde 7, Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde 4 kişi tedavi altına alındı.

Annesi ve babasını hastaneye getiren Mesut Baykal, davetli sayısını bilmediğini ancak yoğunluktan dolayı kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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Son dakika haberleri | Kocaeli'de düğün sonrası yemekten zehirlenen 28 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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