Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar hükümeti kurma görevini Sucuoğlu'na verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'na verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Sucuoğlu arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanı'nın Kovid-19 testinin pozitif olması nedeniyle çevrim içi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, görevlendirme kağıdını Sucuoğlu'na iletti.

Sucuoğlu, görevi almasının hemen ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunarak bugün itibarıyla ilk toplantılarını yapacaklarını ve bunun için bir komite kuracaklarını aktardı.

Hızlı bir şekilde tüm partileri ziyaret edeceklerini belirten Sucuoğlu, görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Sucuoğlu, "Seçim öncesinde de sonrasında da aynı şeyi söyledim, bizim için önemli olan siyasi istikrardır. Erken seçim kararını almamızın ilk sebebi, Meclisin nisap problemiydi, bunu tekrardan halkımıza yaşatmamız gerekir. Bugün iyi bir hükümet olması gerekir, aritmetik olarak sıkıntıya düşmeyecek bir hükümet olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını sürecinin devam ettiğine işaret eden Sucuoğlu, 27 milletvekili ile kurulacak hükümette, 1-2 vekilin Kovid-19 testinin pozitif çıkması durumunda Meclisin nisap sorunu yaşayacağını vurguladı.

Sucuoğlu, "Yeni hükümetin uyumlu olması gerekir. Hedeflediğimiz, en az 5 yıllık hem sayı hem de uyum itibarıyla normal süresini tamamlayabilecek istikrarlı bir hükümetin olması gerekir." dedi.

27 milletvekiliyle hükümet kurma ihtimali çok düşük

Tüm partilere eşit mesafede olduklarının altını çizen Sucuoğlu, görevlendirme öncesi partilerle gayriresmi görüştüklerini, şimdi de resmi olarak heyetler arası görüşmelere başlayacaklarını dile getirdi.

Sucuoğlu, UBP'nin 24 vekile sahip olduğunu ancak 24 vekille de hükümet kurulamayacağını kaydederek ikili ya da alternatiflerin yer aldığı bir koalisyon hükümeti hedeflediklerini ifade etti.

Hükümet kurma çalışmaları için 15 gün süreleri bulunduğunu vurgulayan Sucuoğlu, buna rağmen 15 günü beklemeden olumlu veya olumsuz karar vereceklerini belirtti.

Sucuoğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine, 27 milletvekiliyle hükümet kurma ihtimalinin çok düşük olduğunu kaydetti.

Seçim sonuçları

KKTC Cumhuriyet Meclisinde yeni dönemde görev yapacak milletvekilleri, yemin ederek göreve resmen başlamıştı.

Sucuoğlu, yeni koalisyon hükümetinin kurulması için dün Cumhuriyet UBP-Demokrat Parti (DP) hükümetinin kabinesinin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunmuştu.

UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

CTP yüzde 32,4, Demokrat Parti (DP) yüzde 7,41, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 seçim barajını aşamamıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti. En son 7 Ocak 2018'de gerçekleştirilen genel seçimde, UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3, YDP 2 milletvekili çıkarmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KKTC'nin 7 farklı bölgesinden Cumhuriyet Meclisine girmeye hak kazanan 50 milletvekilinin isimlerini 24 Ocak'ta açıklamıştı.

Seçimin resmi sonuçları, 28 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.