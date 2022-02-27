Son dakika haberleri! Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi

İhlas Haber Ajansı, Ali Osman Akın - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberine göre - Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerde müşteriler sığınaklara indirildi.

- Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerde müşteriler sığınaklara indirildi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, başkent Kiev'de oteller patlama yaşanması tehlikesi üzerine harekete geçti. Kiev'de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerde müşteriler sığınaklara indirildi. Otel otoparklarında sığınak olarak belirlenen alanlara yerleştirilen korku dolu müşteriler, bu alanlarda yer alan sandalyeler üzerinde yatarak dinlenme şansı bulabildi.

Son dakika haberleri! Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi

Son dakika haberleri! Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi

Son dakika haberleri! Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi

İhlas Haber Ajansı / Ali Osman Akın - Güncel

Patlama, Ukrayna, Otel, Kiev, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title