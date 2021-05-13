Son dakika haberleri | Kazaya karışan maskesiz sürücü kameramana su atıp, küfredip yumrukladı
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Son dakika haberleri | Kazaya karışan maskesiz sürücü kameramana su atıp, küfredip yumrukladı

Son dakika haberleri | Kazaya karışan maskesiz sürücü kameramana su atıp, küfredip yumrukladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Aksaray'da aracıyla trafik kazasına karışan ve maskesiz mesafesiz olay yerinde gezen sürücü kendini görüntülemek isteyen kameramanın üzerine su atarak küfretti.

Aksaray'da aracıyla trafik kazasına karışan ve maskesiz mesafesiz olay yerinde gezen sürücü kendini görüntülemek isteyen kameramanın üzerine su atarak küfretti. Hızını alamayan ve agresif tavırlarıyla dikkat çeken sürücü kameramana da kamerası kayıttayken yumruk attı.

Kaza, Şeyh Hamit Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi istikametinden Şamlı Mahallesi istikametine seyreden Havva D. (28) idaresindeki 68 ABZ 191 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sürücüsü içinde bulunan Emre K.'ye (32) ait 68 KT 354 plakalı Peugeot marka otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil daha sonra refüjde bulunan beton aydınlatma direğine çarparak direği yola devirdi. Kaza sonucu otomobil adeta hurdaya dönerken kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri her ihtimale karşı otomobile müdahale ederken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme yaptı. Hurdaya dönen otomobil çekici marifetiyle otoparka çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Su attı, küfretti, kamerayı yumrukladı

Kaza haberinin üzerine olay yerine giderek halkı bilgilendirmek amaçlı görevleri yapan gazetecilerin görüntü aldığını fark eden 68 KT 354 plakalı aracın sürücüsü Emre K. kameramanlara görüntü çektiği esnada elindeki pet şişeden su attı. Ardından kameramanın üzerine yürüyen Emre K. görevini yaptığını hatırlattığı kameramana küfretti. Bir süre sonra yeniden kameramanın üzerine yürüyen Emre K. bu kez kameraman kayıttayken kameraya yumruk attı. Agresif tavırlarıyla dikkat çeken araç sahibi ayrıca basın mensuplarını da tehdit etti. - AKSARAY

Son dakika haberleri | Kazaya karışan maskesiz sürücü kameramana su atıp, küfredip yumrukladı
Son dakika haberleri | Kazaya karışan maskesiz sürücü kameramana su atıp, küfredip yumrukladı
Son dakika haberleri | Kazaya karışan maskesiz sürücü kameramana su atıp, küfredip yumrukladı
Son dakika haberleri | Kazaya karışan maskesiz sürücü kameramana su atıp, küfredip yumrukladı
Son dakika haberleri | Kazaya karışan maskesiz sürücü kameramana su atıp, küfredip yumrukladı
Son dakika haberleri | Kazaya karışan maskesiz sürücü kameramana su atıp, küfredip yumrukladı
Son dakika haberleri | Kazaya karışan maskesiz sürücü kameramana su atıp, küfredip yumrukladı
Son dakika haberleri | Kazaya karışan maskesiz sürücü kameramana su atıp, küfredip yumrukladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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