Son dakika haberleri | Kazalar artınca denetimler sıklaştırıldı
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Son dakika haberleri | Kazalar artınca denetimler sıklaştırıldı

Son dakika haberleri | Kazalar artınca denetimler sıklaştırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: DÜZCE (İHA) – Düzce'de son günlerde artan trafik kazalarının ardından polis ekipleri araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de son günlerde artan trafik kazalarının ardından polis ekipleri araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen onlarca sürücüye 54 bin 109 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce'de hava sıcaklıklarının artması ile trafik kazalarında da artış gerçekleşmeye başladı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kazaların önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler D-100 karayolu Bolu ve Sakarya istikametlerinde çift taraflı denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında alkollü araç kullanan, emniyet kemeri takılı olmayan ve ehliyetsiz araç kullanan sürücüler tek tek kontrol edildi. Güzergah üzerinden geçen sürücüler denetimde durdurularak alkol testinden geçirilirken, alkollü olanlara ceza yazıldı. Yapılan denetimlerde 133 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan 21 sürücüye toplamda 54 bin 109 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Son dakika haberleri | Kazalar artınca denetimler sıklaştırıldı
Son dakika haberleri | Kazalar artınca denetimler sıklaştırıldı
Son dakika haberleri | Kazalar artınca denetimler sıklaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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