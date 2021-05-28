Kazada hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı
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Kazada hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı

İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Haberler | 3. Sayfa

Kazada hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı Sakarya'da arkadaşı ile birlikte maça gitmekten vazgeçen ve kaza geçirerek hayatını kaybeden Oğuz Han Sarı'dan geriye, maça gitmek için yola çıktığı esnada aracında çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntü kaldı.

Kazada hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı

SAKARYA - Sakarya'da arkadaşı ile birlikte maça gitmekten vazgeçen ve kaza geçirerek hayatını kaybeden Oğuz Han Sarı'dan geriye, maça gitmek için yola çıktığı esnada aracında çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntü kaldı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi Karasu çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı M.K. ve Oğuz Han Sarı, İstanbul'da oynanan Sakaryaspor maçına gitmek için yola çıktı. Yolda maça gitmekten vazgeçen Oğuz Han Sarı idaresindeki 54 ABJ 053 plakalı otomobil çevreyolunda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Sarı ve arkadaşı M.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oğuz Han Sarı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gençten geriye, maça gitmek için yola çıktığı esnada aracında arkadaşı tarafından çekilerek paylaşılan görüntü kaldı. Seyir halindeki araçta çekilen görüntüde, 'İstanbul göç zamanı. Geliyoruz Kocaeli" yazılı ifadeler yer aldı. Öte yandan, olay yerinde araçtan yola düşen Sakaryaspor baskılı yastığın da aracın ön tarafında olduğu videoda yer aldı.

Kazada hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı
Kazada hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı
Kazada hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı
Kazada hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı
Kazada hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı
Kazada hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı
Kazada hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı
Kazada hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı
Kazada hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün

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