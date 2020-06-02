Son dakika haberleri... Kaymakam Çorumluoğlu Kızılay'a teşekkür etti
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Son dakika haberleri... Kaymakam Çorumluoğlu Kızılay'a teşekkür etti

Son dakika güncel haberi: Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır ile birlikte Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şubesi'ni ziyaret ederek yöneticilerine Korona Virüs salgını sürecindeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Son dakika haberleri... Kaymakam Çorumluoğlu Kızılay'a teşekkür etti
02.06.2020 20:28 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:31

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır ile birlikte Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şubesi'ni ziyaret ederek yöneticilerine Korona Virüs salgını sürecindeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ve Cemiyet Yöneticisi Şaban Yılmaz ile birlikte Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şubesi'ni ziyaret etti. Şube Başkanı Yaşar Ciğer, yaptıkları çalışmalar hakkında Kaymakam Çorumluoğlu'na bilgiler verdi. Covid19 sürecinde yapılan nakdi yardımların 272 bin 400 lira olduğunu anlatan Ciğer, şunları söyledi: "Pandemi döneminde yaptığımız çalışmalar kapsamında 681 kişiye 400'er lira toplamda 272 bin 400 lira nakdi yardım yaptık. Yaklaşık bin aileye da gıda yardımında bulunduk. Bu yılki şube bütçesi 350 bin civarında gerçekleşti. Ayrıca pandemi döneminde ihtiyaç duyulan her alanda halkın yanında yer almaya çalıştıklarını belirten Ciğer vatandaşlarımıza gıda kolisi, hijyen malzemesi, maske, dezenfektan, pide ve ekmek dağıtımı, giysi yardımı, çocuklara hediyeler, tekerlekli sandalye, sokak hayvanlarının beslenmesi, izolasyon ve karantina bölgelerine sürekli yardım gibi konularda eksikleri gidermeye çalıştıklarını ve bu zorlu sürecin hep birlikte aşılacağını belirtti."

Çorumluoğlu; "Kızılay'ı takdir ediyorum"

Çorumluoğlu ise Kızılay şubesinin özellikle pandemi döneminde ortaya koyduğu aktif çalışmayı takdir ile karşıladığını dile getirdi. Kaymakam Çorumluoğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Bu proaktif yaklaşımınızı ben takdir ettim. Çorbada herkesin tuzu olacaktır. Bazen bir ihtiyaç olan en ufak bir tel bile hayat kurtarabiliyor. Bu açıdan 300 bini geçti dediniz; mesela bizim sadece ailelere dağıttığımız 1000'er liralık yardım eki para ile 13 trilyondur. 13 trilyonun yanında 300 bin düşük mü? Evet. Düşük ama burada herkesin karınca kararınca bir şey yapması önemli. Kızılay'ı bu açıdan takdir ettim. Bir de; bu arkadaşlarımızın (Kızılay Yönetimi) katkıları ile yapıldı. Bunda devle katkısı yok."

AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır ise Kızılay'a yapılan desteklerden söz ederek şube yönetimine başarı dileklerini iletti. Ziyarette Kızılay Ereğli Şube Müdürü Yaşar Ciğer, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Fatih Çakır ve beraberindeki heyete hediye takdim teşekkür etti.

Düzenli bağışçı oldukları bilinen Çorumluoğlu ve Çakır, ziyaretin andından Devrim Bulvarı üzerinde konuşlandırılan Kızılay Kan Toplama Otobüsü'ne geçerek kan bağışında bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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