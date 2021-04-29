Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı!

Tokat'ta yaylada kaybolan 1.5 yaşındaki çocuğa 22 saat sonra, kaybolduğu noktadan 10 km uzaklıktaki Çat Belde Merkezi'nde ulaşıldı. Ailenin endişe içinde haber almayı beklediği çocuğun 10 km uzaklıktaki bölgeye nasıl ve ne şekilde gittiği araştırılıyor.

Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan bir olan 1,5 yaşındaki Süleyman Yıldırım geçtiğimiz gün akşam saatleri önünde ağılın önünde oynarken kayboldu.

EKİPLER HER YERDE ÇOCUĞU ARADI

Çocuğun bulunması için jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlatılırken, kayıp çocuğun ortaya çıktığı yer büyük şaşkınlık yarattı.

22 SAAT SONRA 10 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Kayıp çocuk, kaybolduktan tam 22 saat sonra bölgeye 10 kilometre uzaklıktaki Çat Belde Merkezi'nde bulundu. O sırada sokakta yalnız başına yürüyen bir kadın, çocuğu fark edip durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin bölgeye gitmesiyle çocuğun 22 saattir çocuklarından haber bekleyen Yıldırım ailesinin oğulları olduğu anlaşıldı.

ÇOCUĞUN NASIL KAYBOLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken ekipler, çocuğun nasıl ve ne şekilde Çat merkezine ulaştığını araştırıyor. Araştırmalarda çocuğun 10 km'lik yolu yürüyerek nasıl kat ettiği incelenirken, belde merkezine birileri tarafından götürülüp götürülmediği şüphesi üzerinde de duruluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı