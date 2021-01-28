Son dakika haberleri... Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)
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Son dakika haberleri... Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)

28.01.2021 14:26 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:30
Son dakika haberleri... Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)

Son dakika gündem haberi... DALGIÇLAR DENİZDE TABANCAYI ARIYORSamsun'da 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ü (35) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan sevgilisi Muharrem Coşkun, polise verdiği ifadesinde olayda kullandığı tabancayı, denize attığını söyledi.

DALGIÇLAR DENİZDE TABANCAYI ARIYOR

Samsun'da 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ü (35) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan sevgilisi Muharrem Coşkun, polise verdiği ifadesinde olayda kullandığı tabancayı, denize attığını söyledi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı deniz polisleri, olumsuz hava şartlarına rağmen manyetik dedektörle denizde tabancayı arama çalışması başlattı.


Son dakika haberleri... Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)
Son dakika haberleri... Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)
Son dakika haberleri... Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)
Son dakika haberleri... Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)
Son dakika haberleri... Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)
Son dakika haberleri... Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)
Son dakika haberleri... Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)
Son dakika haberleri... Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)
Son dakika haberleri... Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)
Son dakika haberleri... Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)
Son dakika haberleri... Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)
Son dakika haberleri... Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)
Son dakika haberleri... Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)
Son dakika haberleri... Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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