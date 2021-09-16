Son dakika haberleri | Karaman'da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Karaman'da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Karaman'da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi Karaman'da dağda inen sel suları köyün içini adeta dereye çevirirken o anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Karaman'da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi

KARAMAN - Karaman'da dağda inen sel suları köyün içini adeta dereye çevirirken o anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Süleymanhacı Köyü'nde dün akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Yaklaşık 1 saat süren sağanak yağışın ardından Karadağ'dan inen sel, biranda köyü içini dereye çevirdi. Yaşanan sel vatandaşları korkuttu. Can kaybına yol açmayan sel, maddi hasara neden olurken, ahır ve evlerin bahçeleri de suyla doldu.

Süleymanhacı Köy Muhtarı Ali Mor, dün aniden dağdan gelen selin kendilerini korkuttuğunu belirterek, "Ben şimdiye kadar böyle bir sel felaketi hayatım yaşamadım ve görmedim. Allaha şükürler olsun ki önemli bir şey yok. Sadece bazı köylülerin ahır ve evlerinin bahçeleri suyla doldu" dedi.

Son dakika haberleri | Karaman'da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi

Son dakika haberleri | Karaman'da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi

Son dakika haberleri | Karaman'da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi

Son dakika haberleri | Karaman'da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi
İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Beren Saat Bensu Soral Kenan İmirzalıoğlu
Spor Diego Marcao Okan Buruk Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Karaman'da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:13:27. #1.17#