Son dakika haberleri! Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı

25.03.2021 11:18 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:32
Son dakika haberleri! Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı

Son dakika haberler... Sivas'ta bir iş yerine girerek güvenlik kamerasını devre dışı bırakan hırsız, kasada bulunan 12 bin 500 lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Sivas'ta bir iş yerine girerek güvenlik kamerasını devre dışı bırakan hırsız, kasada bulunan 12 bin 500 lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, olay Altuntabak Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde kombi servisi yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Kapıyı açarak içeri giren hırsız, güvenlik kamerası sistemini devre dışı bırakıp kasada bulunan 12 bin 500 lirayı çaldı. Kaçan hırsız, güvenlik kamerası kayıt cihazının hard diskini de yanında götürdü. Sabah iş yerini açmak için dükkana gelen çalışan, soyulduklarını anlayınca durumu hemen polise bildirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Hard diski almışlar"

İş yeri sahibi Şelçuk Sarıkaya, kameranın kablolarını çekip içerisinden de hard diski aldıklarını belirterek, "Burada kombi servisiyim. Sabah geldiğimizde dükkanımızın kapısı açık bir şekilde kasamızın soyulduğunu gördük. 12 bin 500 lira bir kaybımız oldu. Kapıyı normal bir şekilde anahtarla açacak gibi açmışlar, profesyonel bir işçilik var burada. Kırıp içeriye girmişler. Geldiğimizde kasamız zaten açıktı. Kameramızın içerisindeki hard diski almışlar. Şikayette bulunduk. Kameranın kablolarını çekmişler, içerisinden de hard diski almışlar" dedi. - SİVAS

Son dakika haberleri! Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı
Son dakika haberleri! Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı
Son dakika haberleri! Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı
Son dakika haberleri! Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı
Son dakika haberleri! Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Şenol Güneş Bülent Uygun Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 11:35:09. #1.14#
title