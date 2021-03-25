Son dakika haberleri! Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı

Son dakika haberler... Sivas'ta bir iş yerine girerek güvenlik kamerasını devre dışı bırakan hırsız, kasada bulunan 12 bin 500 lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Sivas'ta bir iş yerine girerek güvenlik kamerasını devre dışı bırakan hırsız, kasada bulunan 12 bin 500 lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, olay Altuntabak Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde kombi servisi yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Kapıyı açarak içeri giren hırsız, güvenlik kamerası sistemini devre dışı bırakıp kasada bulunan 12 bin 500 lirayı çaldı. Kaçan hırsız, güvenlik kamerası kayıt cihazının hard diskini de yanında götürdü. Sabah iş yerini açmak için dükkana gelen çalışan, soyulduklarını anlayınca durumu hemen polise bildirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Hard diski almışlar"

İş yeri sahibi Şelçuk Sarıkaya, kameranın kablolarını çekip içerisinden de hard diski aldıklarını belirterek, "Burada kombi servisiyim. Sabah geldiğimizde dükkanımızın kapısı açık bir şekilde kasamızın soyulduğunu gördük. 12 bin 500 lira bir kaybımız oldu. Kapıyı normal bir şekilde anahtarla açacak gibi açmışlar, profesyonel bir işçilik var burada. Kırıp içeriye girmişler. Geldiğimizde kasamız zaten açıktı. Kameramızın içerisindeki hard diski almışlar. Şikayette bulunduk. Kameranın kablolarını çekmişler, içerisinden de hard diski almışlar" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı