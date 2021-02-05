Kahramanmaraş'ta bir hafta boyunca silah taşınması yasaklandı
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Kahramanmaraş'ta bir hafta boyunca silah taşınması yasaklandı

05.02.2021 21:23 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:52

Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreni nedeniyle düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanamaması için 5-12 Şubat 2021 tarihleri arasında silah taşınmasına kısıtlama getirildi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında 1 hafta boyunca silah taşınmasına kısıtlama getirildi.

TAŞIYANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreninde ve Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanamaması için 5-12 Şubat 2021 tarihleri arasında meskun mahallelerde ve tören alanlarında kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınmaması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak yasaklanmıştır. Belirtilen günlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapılacaktır."

Kahramanmaraş'ta bir hafta boyunca silah taşınması yasaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları (2)
MEHMET: Vatandaş yenmiyecek haltı işliyor sonra korkusundan silahsız gezemiyor emniyet dışında silaha hayır
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SEKOCAN: HEP GETİRİN KARDEŞİM BİREYSEL SİLAHLANMAYI KALDIRIN ARTIK
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
500
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