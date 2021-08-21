Son dakika haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 530 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 530 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müşterek çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleşen operasyonda 1 kilo 530 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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