Son dakika haberleri: İzmir'de makilik yangını (4)

Son dakika gündem haberine göre BAYRAKLI YANGININDAN DÖNERKEN BAŞKA BİR YANGINI DA SÖNDÜRDÜLERİzmir'in Bayraklı ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarından dönen Yenişakran Orman İşletme Şefliği'ne ait A80 numaralı arazözün ekibi, Bergama'nın kırsal Zeytindağ Mahallesi yakınlarındaki ormandan...

BAYRAKLI YANGININDAN DÖNERKEN BAŞKA BİR YANGINI DA SÖNDÜRDÜLER

İzmir'in Bayraklı ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarından dönen Yenişakran Orman İşletme Şefliği'ne ait A80 numaralı arazözün ekibi, Bergama'nın kırsal Zeytindağ Mahallesi yakınlarındaki ormandan dumanlar yükseldiğini fark etti. Şiddetli rüzgarın olduğu bölgedeki alevlere 2 dakika içinde müdahale eden ekipler, 2 bin hektarlık ormanlık alanı yanmaktan kurtardı.

Bu arada jandarma ekipleri, yangına neden oldukları ileri sürülen yaşları 18'den küçük 2 çocuk hakkında, ailelerin nezaretinde işlem başlattı.

Davut CAN/ İZMİR, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can