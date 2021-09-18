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Son dakika haberleri! İvrindi'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! İvrindi'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Osmanlar kırsal mahallesi civarındaki çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Osmanlar kırsal mahallesi civarındaki çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

İvrindi Osmanlar mahallesi yakınlarındaki bozuk meşe ağaç türündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 14.20'de çıkan yangına ilk müdahale aracı, 4 arazöz ve 4 su ikmal aracıyla karadan 2 helikopterle de havadan anında müdahale edildi. Yangın saat 15.40 sıralarında kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Elektrik tellerinin kopmasıyla çıktığı tahmin edilen yangında 3 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri! İvrindi'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri! İvrindi'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri! İvrindi'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri! İvrindi'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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