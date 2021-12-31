Son dakika haberleri | İstanbul'da DEAŞ ve PKK operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve Pkk'ya yönelik operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ ve PKK adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 2, terör örgütü PKK'ya yönelik de bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15'i DEAŞ, biri de PKK üyesi oldukları iddia edilen 16 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgüte ait doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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