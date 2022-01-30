Son dakika haberleri! İngiltere'nin, askerlerini çatışma bölgesinde konuşlandırması "düşük olasılık"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiliz askerlerinin herhangi bir çatışma bölgesinde savaşmak için konuşlandırılmasının "çok düşük bir olasılık" olduğunu belirtti.

BBC'ye konuşan Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "büyük olasılıkla" Ukrayna'yı işgal etmek istediğini söyledi.

Truss, "Bu yüzden onu vazgeçmeye teşvik etmek için caydırıcılık ve diplomasi yoluyla elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Herhangi bir saldırının "Avrupa için korkunç" olacağını dile getiren Truss, İngiliz askerlerinin herhangi bir çatışma bölgesinde savaşmak için konuşlandırılmasının "çok düşük bir olasılık" olduğuna işaret etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya muharip birlik konuşlandırmayı planlamadıklarını ancak olası saldırısı halinde Rusya'nın ciddi sonuçlarla karşılaşacağını söylemişti.