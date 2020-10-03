Son dakika haberleri: İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
03.10.2020 18:10 | Son Güncelleme: 03.10.2020 18:14
Son dakika haber: MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, iki otomobil çarpışması sonucu sürücülerden Osman Düzenli (66) yaşamını yitirdi, yanındaki Ayşe Düzenli (64) yaralandı.
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, iki otomobil çarpışması sonucu sürücülerden Osman Düzenli (66) yaşamını yitirdi, yanındaki Ayşe Düzenli (64) yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Salihli karayolu Akkeçili Mahallesi mevkii Uzunoğlu Kavşağında meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne giden Osman Düzenli yönetimindeki 45 ABB 991 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Tolga Çelik'in (32) kullandığı 07 MEZ 52 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Düzenli, yaşamını yitirdi, yanındaki Ayşe Düzenli ise yaralandı. Diğer sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN