Son dakika haberleri: İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

03.10.2020 18:10 | Son Güncelleme: 03.10.2020 18:14
Son dakika haberleri: İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber: MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, iki otomobil çarpışması sonucu sürücülerden Osman Düzenli (66) yaşamını yitirdi, yanındaki Ayşe Düzenli (64) yaralandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, iki otomobil çarpışması sonucu sürücülerden Osman Düzenli (66) yaşamını yitirdi, yanındaki Ayşe Düzenli (64) yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Salihli karayolu Akkeçili Mahallesi mevkii Uzunoğlu Kavşağında meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne giden Osman Düzenli yönetimindeki 45 ABB 991 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Tolga Çelik'in (32) kullandığı 07 MEZ 52 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Düzenli, yaşamını yitirdi, yanındaki Ayşe Düzenli ise yaralandı. Diğer sürücü kazayı yara almadan atlattı.


Son dakika haberleri: İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri: İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Özge Özpirinçci Erdal Beşikçioğlu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Fatih Terim Mbaye Diagne Eddie Newton Steven Gerrard
Daha Fazla Ateş Otomobil Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 18:15:32. #1.14#
title