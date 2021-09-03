Son dakika haberleri: İki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı
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Son dakika haberleri: İki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Son dakika haberleri: İki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Demirören Haber Ajansı / Emre Şahinol - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre SAMSUN'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Selçuk Söyleyen hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

SAMSUN'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Selçuk Söyleyen hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Demet (36), kahvehanede oturan husumetli olduğu Selçuk Söyleyen, Zeynel Dönge ve Aziz Namlı'ya tabanca ile ateş etti. Grup da silahla karşılık verince çatışma çıktı, 4 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Selçuk Söyleyen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Dönge ve Namlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Demet ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Polis ekipleri, yaralıların bulunduğu hastanelerde önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberleri: İki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Son dakika haberleri: İki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Son dakika haberleri: İki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Son dakika haberleri: İki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Son dakika haberleri: İki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Şahinol

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