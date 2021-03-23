Son dakika haberleri! HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları, tahliye edildi
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Son dakika haberleri! HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları, tahliye edildi

23.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:38
Son dakika haberleri! HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları, tahliye edildi

Son dakika gündem haberi... TERÖR soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, tahliye edildi.

TERÖR soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, tahliye edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapmasında, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı'nda 22 Ekim 2020'de yasa dışı pankart asıldığı gerekçesiyle polis tarafından arama yapıldı. HDP il binasında yapılan arama sırasında, gizli bir bölmeye saklanmış bir ajanda, çok sayıda örgütsel doküman, örgütsel notlar, terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu poster, tişört, resim, terör örgütünün sözde flaması bez parçaları ele geçirildi. Operasyonda, gözaltına alınan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, tutuklandı.

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık haklarında 'Terör örgütü üyesi olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarında açılan davanın 2'nci duruşması, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, Ceylan ve Alökmen'in tutuklu yargılandıkları davadan tahliye edilmesine karar verdi.

 


Son dakika haberleri! HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları, tahliye edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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