Son dakika haberleri... Hatay'da şarampole devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Hatay'da şarampole devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı

AA, Cem Genco - Güncel
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Son dakika haberleri... Hatay'da şarampole devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Kumlu ilçesinde ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

KUMLU, HATAY (AA) - Hatay'ın Kumlu ilçesinde ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yoğun sisin etkili olduğu Akkerpiç Mahallesi'nde, 31 AZJ 64 ambulans şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ambulans sürücüsü ve iki sağlıkçı, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Cem Genco - Güncel

Akkerpiç Mahallesi, Ambulans, Kumlu, Hatay, Güncel, Haber

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