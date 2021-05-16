Son Dakika | Hatay'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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Son Dakika | Hatay'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN AKLAN - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Hatay'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangından 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Hatay'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangından 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya, Güzelburç Mahallesi 3. Sokakta bulunan tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Evde bulunan Suriye uyruklu 1'i çocuk 4 kişi, komşularının yardımıyla dışarı çıkarılırken dumandan etkilenen 4 kişi ve olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen evde maddi hasar meydana geldi.

Son Dakika | Hatay'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Son Dakika | Hatay'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Son Dakika | Hatay'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Son Dakika | Hatay'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN AKLAN

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Yangın sonrası çöken tek katlı evinde can verdi
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