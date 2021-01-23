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Son dakika haberleri! GÜNDEM ÖZETİNE

23.01.2021 04:39 | Son Güncelleme: 23.01.2021 04:43
Son dakika haberleri! GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika haberler: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığında, MİLGEM Projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak Töreni'ne katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığında, MİLGEM Projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılım sağlayacak.

(İstanbul/14.30/16.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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