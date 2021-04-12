Son dakika haberleri | Gazze'de derme çatma barakada yaşayan 10 çocuklu Filistinli anne: "Ramazanda tek yiyeceğimiz patates, domates"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Gazze'de derme çatma barakada yaşayan 10 çocuklu Filistinli anne: "Ramazanda tek yiyeceğimiz patates, domates"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Naher El-Bared Mülecti Kampı Kampta yaşayan 10 çocuklu Farvana ailesi Anadolu Ajansı muhabiri Mustafa Deveci'nin anonsu Farvana ailesinin zor şartlar altında yaşamaya çalıştıkları barakadan görüntüler Anne Nihal Farvana ile röportaj İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan...

Naher El-Bared Mülecti Kampı

Kampta yaşayan 10 çocuklu Farvana ailesi

Anadolu Ajansı muhabiri Mustafa Deveci'nin anonsu

Farvana ailesinin zor şartlar altında yaşamaya çalıştıkları barakadan görüntüler

Anne Nihal Farvana ile röportaj İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli mültecilerden 10 çocuk annesi Nihal Farvana, diğerleri gibi ailesine düzenli bir hayat kurmak için uzanacak yardım elini bekliyor.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1 milyon 386 binden fazla Filistinli mülteci bulunuyor.

İsrail'in 1948'de kurulmasıyla mülteci konumuna düşen Filistinlilerden bazıları, hem vatanlarından sürülmeleri, hem de İsrail ablukasının getirdiği sorunlar nedeniyle Gazze Şeridi'nde zor şartlar altında barınıyor.

Gazze'nin farklı bölgelerindeki irili ufaklı kamplarda ikamet eden Filistinli mülteciler, ramazan ayında kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

Gazze'nin güneyindeki yaklaşık 55 aileye ev sahipliği yapan Naher El-Bared Kampı, Filistinli mültecilerin içinde bulunduğu zor durumu gözler önüne seriyor.

10 çocuklu Farvana ailesi, kampta derme çatma, penceresinde cam dahi olmayan, evden ziyade barakayı andıran bir yapıda yaşıyor.

Şebeke suyu dahi bulunmayan barakanın pencereleri bezlerle kapatılmış, ne doğru düzgün mutfak ne banyosu mevcut.

Anne Nihal Farvana AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulabildiği odun parçalarıyla evin ortasında yaktığı ateşle çocuklarına yemek yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Kışın baraka sular altında kalıyor ve tüm eşyalar ıslanıyor

Çamaşırları elde yıkadığını, evlerinde buzdolabının bile bulunmadığını belirten Farvana, şöyle devam etti:

"Gördüğünüz gibi bu ev yazın da kışın da kalmaya uygun değil. Yazın dayanılmayacak derecede sıcak oluyor. Bu nedenle sıcak havalarda çocuklarım sokakta uyuyor. Aynı şekilde kışın ev havuz gibi oluyor. Sular altında kalıyor ve tüm eşyalar ıslanıyor."

Anne Farvana, ramazana hazırlık için hiçbir şeylerinin olmadığını, gıdaları olsa da saklayacak yerleri bulunmadığını vurgulayarak, "Çalışabilmeleri için 2 oğlumun okullarını bırakmalarına izin verdim. Şimdi çalışıyorlar ve günlük 5 shekel (12 lira) kazanıyorlar. O parayla da domates, patates alıyorlar. Ramazanda bizim yiyeceklerimiz ancak bunlar. Yine de her zaman Allah'a şükrediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çöplüğün yanı başına kurulan kamptaki zorlu hayat şartlarına dikkati çeken Farvana, "Hayırseverlere şu mesajı göndermek istiyorum. Benim paraya ihtiyacım yok. Sadece banyo yapmak için temiz su bulamayan, doğru düzgün yiyeceği olmayan, her gün yemek yapmak için yaktığımız ateşten muzdarip çocuklarım için düzenli bir hayata ihtiyaç duyuyorum." şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri | Gazze'de derme çatma barakada yaşayan 10 çocuklu Filistinli anne: 'Ramazanda tek yiyeceğimiz patates, domates'
Son dakika haberleri | Gazze'de derme çatma barakada yaşayan 10 çocuklu Filistinli anne: 'Ramazanda tek yiyeceğimiz patates, domates'
Son dakika haberleri | Gazze'de derme çatma barakada yaşayan 10 çocuklu Filistinli anne: 'Ramazanda tek yiyeceğimiz patates, domates'
Son dakika haberleri | Gazze'de derme çatma barakada yaşayan 10 çocuklu Filistinli anne: 'Ramazanda tek yiyeceğimiz patates, domates'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Türker Ertürk Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Bülent Ersoy Murat Yıldırım
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Ali Palabıyık Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Gazze'de derme çatma barakada yaşayan 10 çocuklu Filistinli anne: "Ramazanda tek yiyeceğimiz patates, domates" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 12:01:59. #1.14#
title