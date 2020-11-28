Son Dakika | - Fransa'daki protestolar devam ediyor
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Son Dakika | - Fransa'daki protestolar devam ediyor

28.11.2020 22:40 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:02

Son dakika haberler... - Fransa'daki protestolar devam ediyor Fransa'da on binlerce kişinin katıldığı "Küresel Güvenlik" yasa tasarısı ve polis şiddetine karşı başlayan protestolar devam ediyor.

- Fransa'daki protestolar devam ediyor

PARİS - Fransa'da on binlerce kişinin katıldığı "Küresel Güvenlik" yasa tasarısı ve polis şiddetine karşı başlayan protestolar devam ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Republique Meydanı'nda bir araya gelen on binlerce kişi, Bastille Meydanı'na yürüyerek, hükümet tarafından çıkarılmak istenen "Küresel Güvenlik" yasasını ve artan polis şiddetini protesto etmişti.

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Göstericiler, akşam saatlerinde de protestolarına devam ederken, gösterilere yaklaşık 46 bin kişinin katıldığı belirtildi. Polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri olayların çıkmasına engel olmadı. Protestolarda, akşam saatlerinde tansiyonun yükselmesi ile çok sayıda araç ateşe verildi.

Bastille Meydanı'nda göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Protestocular, polise havai fişek ve taşlarla saldırdı. Çatışmaların yaşandığı bölgelere TOMA sevk edilirken, polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Polis, göstericilerin lüks mağazaların bulunduğu semtlere gitmesini engellemek amacı ile bazı cadde ve sokaklara barikatlar kurdu. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına aldı.

Son Dakika | - Fransa'daki protestolar devam ediyor
Son Dakika | - Fransa'daki protestolar devam ediyor
Son Dakika | - Fransa'daki protestolar devam ediyor
Son Dakika | - Fransa'daki protestolar devam ediyor
Son Dakika | - Fransa'daki protestolar devam ediyor
Son Dakika | - Fransa'daki protestolar devam ediyor
Son Dakika | - Fransa'daki protestolar devam ediyor
Son Dakika | - Fransa'daki protestolar devam ediyor
Son Dakika | - Fransa'daki protestolar devam ediyor
Son Dakika | - Fransa'daki protestolar devam ediyor
Son Dakika | - Fransa'daki protestolar devam ediyor
Son Dakika | - Fransa'daki protestolar devam ediyor
Son Dakika | - Fransa'daki protestolar devam ediyor
Son Dakika | - Fransa'daki protestolar devam ediyor
Son Dakika | - Fransa'daki protestolar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI

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