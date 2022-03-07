Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalıları Rusya'ya getirmek için insani koridor oluşturulmasını öneren Putin'i "siyasi ve ahlaki olarak alay... - Haberler

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Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalıları Rusya'ya getirmek için insani koridor oluşturulmasını öneren Putin'i "siyasi ve ahlaki olarak alay...

AA, Yusuf Özcan - Güncel
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Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalıları Rusya'ya getirmek için insani koridor oluşturulmasını öneren Putin'i

Son dakika haberleri... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalıları Rusya'ya getirmek için insani koridor oluşturulmasını öneren Putin'i "siyasi ve ahlaki olarak alay etmekle" suçladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalıları Rusya'ya getirmek için insani koridor oluşturulmasını öneren Putin'i "siyasi ve ahlaki olarak alay etmekle" suçladı.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Fransa, Rusya, Güncel, Haberler

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