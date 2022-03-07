Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalıları Rusya'ya getirmek için insani koridor oluşturulmasını öneren Putin'i "siyasi ve ahlaki olarak alay...
AA, Yusuf Özcan - Güncel
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Son dakika haberleri... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalıları Rusya'ya getirmek için insani koridor oluşturulmasını öneren Putin'i "siyasi ve ahlaki olarak alay etmekle" suçladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalıları Rusya'ya getirmek için insani koridor oluşturulmasını öneren Putin'i "siyasi ve ahlaki olarak alay etmekle" suçladı.
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
AA / Yusuf Özcan - Güncel