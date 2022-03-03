Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" belirtti.
AA, Yusuf Özcan - Güncel
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Son dakika habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" belirtti.
AA / Yusuf Özcan - Güncel