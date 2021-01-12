Fırtına konteyner evi 30 metre uçurdu: 2 yaralı
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Fırtına konteyner evi 30 metre uçurdu: 2 yaralı

12.01.2021 19:02 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:24
Fırtına konteyner evi 30 metre uçurdu: 2 yaralı

MANİSA'da etkili olan fırtına sırasında, 3'ü çocuk 5 kişinin içinde bulunduğu konteyner ev, yaklaşık 30 metre takla atarak savruldu, 2 kişi yaralandı.

MANİSA'da etkili olan fırtına sırasında, 3'ü çocuk 5 kişinin içinde bulunduğu konteyner ev, yaklaşık 30 metre takla atarak savruldu, 2 kişi yaralandı.

Şehzadeler ilçesi Alibey Harmandalı mevkisinde yer alan bahçe içindeki konteyner ev, saat 16.30 sıralarında etkili olan fırtınada uçtu. Durumu gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metre uzağa savrulan konteynerde bulunan Güllü Bektaş (64) ve Sinem Bektaş (27) yaralandı. Evde bulunan 3 çocuk ise yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Fırtına konteyner evi 30 metre uçurdu: 2 yaralı
Fırtına konteyner evi 30 metre uçurdu: 2 yaralı
Fırtına konteyner evi 30 metre uçurdu: 2 yaralı
Fırtına konteyner evi 30 metre uçurdu: 2 yaralı
Fırtına konteyner evi 30 metre uçurdu: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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