Son dakika haberleri... Eskişehir'de toprak altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak Mahallesi'nde meydana gelen göçükte toprak altında kalan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.